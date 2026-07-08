Hamaney için Irak'ta cenaze töreni düzenlendi

İsrail hava saldırısında ölen İran’ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için Irak’ın Necef kentinde cenaze töreni yapıldı.

Hamaney ve yanında ölen aile fertlerinin naaşları Necef’te Hazreti Ali’nin türbesinde gezdirildi. Cenaze merasimine binlerce kişi katılırken, tören sırasında ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Hamaney’in naaşı dün Uluslararası Necef Havalimanı’na getirilmişti. Naaşı, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ve diğer devlet görevlileri ve siyasi parti temsilcileri karşılamıştı. Ali Hamaney için Kerbela kentinde de cenaze merasimi düzenlenecek. İran lideri için son tören 9 Temmuz'da Meşhed'de yapılacak ve naaşı bu kentteki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek. AA

Okunma Sayısı: 317

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.