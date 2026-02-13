Fransa’da 900 bin hane karanlıkta

Fransa’da etkili olan Nils Fırtınası nedeniyle 900 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı.
Sert rüzgâr, sel ve çığ riski nedeniyle 5 vilayet için kırmızı, 29 vilayet için turuncu alarm verildi. Ülkenin güneybatısında rüzgâr saati 162 kilometreye ulaştı. Fırtına nedeniyle Landes vilayetinde bir kişi can verirken, Castelsarrasin’de bir kişi ağır yaralandı. Bordo ve çevresinde ağaçlar kökünden sökülüp yollara düştü, otoyol ve tren seferleri aksadı. Aude vilayetinde tüm okullarda eğitime ara verildi. Aude Valisi Alain Bucquet, BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yolun trafiğe kapalı olduğunu ifade etti.
AA