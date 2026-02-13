NY Times: ABD savaş gemileri Orta Doğu’ya gönderiliyor

Son dönemde ABD ile İran arasındaki gerilim dinmek bilmezken, New York Times’a konuşan ABD’li dört hükümet yetkilisinden dikkat çekici açıklamalar geldi.

Gazeteye konuşan dört hükümet yetkilisi, Karayipler’de konuşlu uçak gemisi “U.S.S. Gerald R. Ford” ve beraberindeki gemilerin Orta Doğu’ya gönderilmesinin kararlaştırıldığını belirtti. İsimleri açıklanmayan yetkililer, uçak gemisi ve grubunun, Nisan sonu ila Mayıs başına kadar ana limana dönmeyeceğini söyledi. Uçak gemisi grubu, Orta Doğu’da halihazırda bulunan bir diğer uçak gemisi “USS Abraham Lincoln” ve beraberindeki taarruz grubuna katılacak. Son günlerde ABD medyasında, İran’a muhtemel saldırıya hazırlık kapsamında Orta Doğu’ya ikinci uçak gemisi grubunun gönderilmesi konusunda hazırlık yapıldığına dair iddialar çıkmıştı. Haber Merkezi

