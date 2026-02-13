Dilipak: Dönüştürmek isterken dönüştüler

Erdoğan’ın yeni İçişleri Bakanı olarak atadığı Mustafa Çiftçi’nin hafız olması muhafazakar camiada destek buldu.
Ancak bir yandan da Erdoğan’ın Kemalist çizgiden ayrılmadığı eleştirisi var. Gazeteci Abdurrahman Dilipak, “Bir takım kişiler dün olduğu gibi bugün de , her zaman servet ve iktidarlarını korumak için kendilerini koruma adına zihinsel olarak dönüştüler ve dönüştürüldüler. Rakiblerine/ düşmanlarına benzemeye çalıştılar, onların kavram ve kurumları ile kendilerini ifade eden metodik kemalist, metodik feminist oldular. Onlara benzediler. Direnenler yanında, dönüştürmek isterken dönüşenler oldu” dedi.
Haber Merkezi