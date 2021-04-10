Almanya'da vaka sayısı 3 milyona yaklaştı

Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 24 bin 97 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 980 bin 413’e yükseldi.

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 3 milyona yaklaştı. Son 24 saatte 246 kişinin virüs nedeniyle ölmesiyle toplam can kaybı 78 bin 249’a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 661 bin 500’e çıktı. Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı bugün 120,6 olarak açıklandı. Almanya’da devam eden aşı kampanyasında 9 Nisan itibarıyla 12 milyon 670 bin 288 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 4 milyon 910 bin 308 kişiye ikinci dozu yapıldı. Böylelikle ülkede 27 Aralık 2020'den bu yana 17 milyon 580 bin 596 doz aşı uygulandı. AA

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