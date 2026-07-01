Parayı yoksulluğu bitirmek için harcayın

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, NATO Zirvesi öncesinde Ankara’da alınan güvenlik tedbirlerinin olağan sınırları aştığını savundu.

Zirve hazırlıkları kapsamında yoksul mahallelerin açık hava panolarıyla kapatıldığını ve bu uygulama için 12 milyar lira harcandığını savunan Günaydın, “Keşke bu harcadığınız parayı yoksulluğu gizlemek için değil de o mahalleleri yoksulluktan kurtarmak için harcasaydınız” dedi. Bazı medya kuruluşlarının zirveyi takip edemeyeceğini belirterek buna da tepki gösteren Günaydın, “Bu basın organlarıyla derdiniz ne?” ifadelerini kullandı. Günaydın, NATO Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklamaları da eleştirerek, TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer ile akademisyen Emel Memiş’in tutuklanmasına tepki gösterdi. TBMM - Anka

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