Amerikalılar da İran savaşına karşı

The New York Times (NYT) ile Siena Poll araştırma şirketinin 11-15 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde ortak gerçekleştirdiği anketin sonuçları yayınlandı.

Kasım ayında yapılacak kongre ara seçimleri öncesinde gerçekleştirilen anket, seçmenlerin ABD Başkanı Donald Trump’ın dış politika ve ekonomi performansından kısmen memnun olmadığını gösterdi. Bloomberg HT’de yer alan habere göre ankete katılanların yüzde 64’ü “ABD’nin İran’la savaşını desteklemediğini” belirtirken, savaşı desteklediğini ifade edenlerin oranı yüzde 30 olarak ölçüldü. Savaşa destek vermediğini söyleyenlerin oranı Demokrat seçmenlerde yüzde 93’e, bağımsızlarda yüzde 73’e ulaşırken, Cumhuriyetçilerde bu oran yüzde 22 seviyesinde gerçekleşti. Haber Merkezi

