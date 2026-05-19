Küresel Sumud Filosu'ndaki Sirius teknesine İsrail ordusu çarptı

İsrail donanma gemisinin, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'ndaki Sirius teknesinin kıç kısmına çarptığı ve teknenin uyduyla bağlantısının koptuğu bildirildi.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası'ndan, filodaki Sirius teknesinin son durumuna ilişkin açıklama yapıldı. İsrail donanma gemisinin, Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyreden ⁠Sirius teknesini durdurmak için "suni dalgalar oluşturduğu ve tazyikli su sıktığı" aktarılan açıklamada, donanma gemisinin teknenin kıç kısmına çarptığı belirtildi. Açıklamada, "(Sirius teknesiyle) Uydu bağlantımız çarpmayla koptu. Aktivistlerin akıbeti bilinmiyor." ifadeleri kullanıldı. AA

