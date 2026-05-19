"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

İsrail'den Sumud filosuna uluslararası sularda silahlı saldırı

19 Mayıs 2026, Salı 17:58
İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı teknelere uluslararası sularda silahlı saldırı düzenlediği bildirildi.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masasından, filonun son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail unsurlarının, Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyreden ⁠Munki, Kyrakos, ⁠Elengi, ⁠Giorama, ⁠Alcione, ⁠Zefiro isimli teknelere "silah doğrulttuğu ve kurşun sıktığı" belirtildi.

Saldırı sonrası bazı teknelerdeki aktivistlerle iletişim kesildiği kaydedilen açıklamada, filoda Sirius, Lina ve Caba Blanco isimli teknelerin yoluna devam ettiği aktarıldı.

İsrail donanması, Giraloma Teknesi’ne silahlı saldırıda bulundu

Filoya ait Giraloma Teknesi’nde bulunan Türk aktivist Ömer Aslan, müdahale anını canlı yayında paylaştı.

Askerler, canlı yayın sırasında tekneye silahlı saldırıda bulundu.

