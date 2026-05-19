"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MAYIS 2026 SALI - YIL: 57

İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 110 şüpheli yakalandı

19 Mayıs 2026, Salı 16:04
İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, DEAŞ terör örgütü yanlısı faaliyet yürüten şüphelilerin yasa dışı derneklerde ders düzenlediklerini, yaşı küçük çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdiklerini, örgütle iltisaklı faaliyetlerinden dolayı cezaevlerinde bulunanlara para topladıklarını ve grup içerisinde yapılan örgütsel toplantılarda radikal söylemlerde bulunduklarını tespit etti.

Ayrıca şüphelilerin örgüte üye kazandırmak amacıyla çalışma yürüttükleri, giderleri karşılamak ve örgütsel propaganda yapmak için de kitap, dergi satışı yaptıkları belirlendi.

İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 110 şüpheli yakalandı. Aramalarda 4 tüfek, 90 mermi, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

AA

Okunma Sayısı: 211
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Esfel-i sâfilîn'e yuvarlanmaya devam edecek!

    23 şehirdeki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

    İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 110 şüpheli yakalandı

    Küba: ABD'nin müdahalesi, bölgeyi "kan gölüne" çevirecek

    Her hareket yapay zekaya yarıyor - Gizlilik ve güvenlik açısından endişe duyuluyor

    AB, değerleriyle güçlü olur

    Mutfaktaki yangın dünya zirvesinde

    Trump: İran'a saldırıları sadece "bir süreliğine" erteledim

    ABD'de San Diego İslam Merkezi'ne saldırıda 3 kişi öldü - Trump: Korkunç bir durum

    Nijerya'da 25 öğrenci, 7 öğretmen kaçırıldı

    İsrail ekonomisi yüzde 3,3 küçüldü

    Alzheimer’a karşı yeni ilaç çalışması

    Terörist ve korsan İsrail kabinesi son 24 saatte 2. kez toplandı

    Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

    İktidar faizcilere yakayı kaptırdı

    Yargıtay önünde fenerle adalet arandı

    Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki ikinci dönemi de sona erdi

    Mersin'de silahlı saldırgan dehşeti: 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı

    İstiklâl Harbi ve Karabekir Paşa

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ABD'de San Diego İslam Merkezi'ne saldırıda 3 kişi öldü - Trump: Korkunç bir durum
    Genel

    Mersin'de silahlı saldırgan dehşeti: 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
    Genel

    Yargıtay önünde fenerle adalet arandı
    Genel

    Mutfaktaki yangın dünya zirvesinde
    Genel

    Trump: İran'a saldırıları sadece "bir süreliğine" erteledim
    Genel

    Gençlik şöleni gönüllere dokundu
    Genel

    Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki ikinci dönemi de sona erdi
    Genel

    İktidar faizcilere yakayı kaptırdı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.