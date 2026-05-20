Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Huzurumuza getirildiklerinde neler işitip neler görecekler! Lâkin o zâlimler şimdi apaçık bir sapıklık içindedir. Meryem Sûresi: 38 HADİS: Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Benim için birbirlerini sevenlere, Benim için oturup sohbet edenlere, Benim için mallarını, canlarını birbirlerine fedâ edenlere ve Benim için birbirlerini ziyaret edenlere muhabbetimi vacip kıldım.” Camiü’s-Sağir, No: 2883

Okunma Sayısı: 197

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.