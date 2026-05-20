Türkiye’nin AB üyeliğine destek

Almanya Dış İşleri Bakanı Johann Wadephul, Almanya hükümetinin Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB)’ne yakınlaşma sürecine destek verdiğini açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin’de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye’nin AB tam üyeliği hedefini sürdürmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Wadephul, Türkiye’nin AB’ye katılımı için tüm üyelik kriterlerini yerine getirmesi gerektiğini belirterek, Almanya açısından Türkiye ile AB arasındaki stratejik ilişkilerin güçlendirilmesinin önem taşıdığını vurguladı. Türkiye’nin, Ukrayna savaşı ve İran’daki gelişmeler üzerinde etkili olabilecek bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 198

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.