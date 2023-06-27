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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 HAZİRAN 2023 SALI - YIL: 54

Arafat'ta Risale-i Nur dersi

27 Haziran 2023, Salı 13:31
Hacılar Arafat'ta. Büyük buluşma gerçekleşti. Allah'ın davetine icabet eden hacılar, bugün duaların en kıymetlisi olan vakfeye durup vakfe duası yapacaklar.

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Arefe günü gecesinde Arafat'a gelen hacılar kendilerine tahsis edilmiş olan çadırlara yerleştiler. Türkiye hacılarının bulunduğu çadırda geceyi geçiren hacılar, bir minder ve bir örtü ile dinlendiler. Burada 'hac Arafat'tır' hakikatini pek çok zahmetler çekrlerek yaşayan hacılar, bu esnada farklı şehirlerden gelmiş hacı arkadaşlariyla tanıştılar, görüştüler. Birbirlerinin yardımlarına koştular.

Diyanet hocalarının imamlığında sabah namazını çadırlarda kıldılar. Namaz sonrası tesbihat yapıldı, zikirler çekildi, ilahiler okundu. Kelime-i tevhit zikrine bütün hacılar da katıldı. Namazın, tesbihatin ve zikrin sonunda ise kapanışı Risale-i Nur dersiyle yapıldı.

Diyanet baskısı bulunan Mektubat'tan kısa bir ders diyerek takdim edilen, Mektubat isimli eserin kelime-i tevhidin on bir müjdeli ve nurlu kelimesinden Birinci Kelime okundu.

Burada sabah ve akşam namazlarindan sonra tekrarı pek çok fazileti bulunan ve bir rivayet-i sahihada ism-i azam mertebesini taşıyan şu cümle-i tevhidiyenin on bir kelimesine dikkat çekildi ve mukaddeme ile birlikte Birinci Kelime'ye yer verildi.

Bu kelimede, insanın aciz ve zayıf olduğu, hadsiz düşmanlarının bulunduğu ancak herşeye Kadir olan Allah'a dayaninca, bütün ihriyacları karşılandığı ve bütün düşmanlarından emin olduğu müjdeleri okundu.

Arafat'ta sabah namazı sonrası okunan Risale-i Nur dersindeki müjdeleri hacılar dikkatle dinlediler.

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