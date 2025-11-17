Ateşkes, Gazze’deki soykırımı durdurmadı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze’de devam eden insani krizi değerlendirdiği açıklamasında, yürürlükte olan ateşkesin İsrail tarafından onlarca kez ihlâl edildiğini ve bunun sahadaki ağır insan hakları ihlallerini durdurmaya yetmediğini söyledi.

Albanese, Batı Şeria’da da hak ihlallerinin yoğun şekilde sürdüğünü söyledi. Gazze’ye insanî yardım girişlerine yönelik ciddi engeller bulunduğunu ifade eden Albanese, İsrail’in bölgenin yarısını yardım konvoylarına kapattığını hatırlattı. Bölgeye çoğunlukla “ticari kamyonların” sokulduğunu vurgulayan Albanese, şunları ekledi: “(Gazze Şeridi’ne) Çok az sayıda kamyonun girişine izin veriliyor ve bunlar çoğunlukla ticari kamyonlar, insani yardım konvoyları değil.” Albanese, “Ateşkes, soykırımı durdurmadı hatta ateşkes uygulanamadı bile” dedi. AA

Okunma Sayısı: 292

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.