BİSAM: Açlık sınırı 27 bin, yoksulluk sınırı 93 bin TL

Türkiye’de artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon, hane halkı bütçelerini derinden sarsmaya devam ediyor.

DİSK Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), ekim 2025 dönemine ait açlık ve yoksulluk sınırını verilerini paylaştı. Dört kişilik bir ailenin sadece sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı 26 bin 925 TL’ye çıktı. Raporda, gıda harcamasının yanı sıra eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma ve ulaşım gibi yaşamsal giderlerin de dahil edildiği yoksulluk sınırının ise 93 bin 135 TL olarak gerçekleştiği belirtildi. Haber Merkezi

