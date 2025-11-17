Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kur’ân’ı okuyacağın zaman, kovulmuş şeytanın vesvesesinden Allah’a sığın. Nahl Suresi: 96 HADİS: ... (Allah’ım!) Şimdi olanıyla, ileride verileniyle, benim bildiğim ve bilemediğim bütün şerlerden Sana sığınıyorum. Camiü’s-Sağir, No: 2679

