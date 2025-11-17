"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 KASIM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

5816, uluslararası hukukla da çelişiyor

17 Kasım 2025, Pazartesi 17:09
TÜRKİYE’NİN 5816 SAYILI "ŞAHSA ÖZEL" KANUN İÇİN YAPTIĞI ADLÎ YARDIM TALEPLERİ, ALMANYA, ABD VE DÖRT AVRUPA ÜLKESİ TARAFINDAN “İFADE HÜRRİYETİ” KAPSAMINDA SAYILARAK REDDEDİLDİ.

RED GEREKÇESİ: İFADE HÜRRİYETİ - HUKUKİ BİR UYUMSUZLUK TABLOSU

Altı ülke aynı gerekçeyi sundu: İfade hürriyeti

Adalet Bakanlığı verilerine göre Türkiye, 5816 kapsamındaki dosyalar için Almanya, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturya, Hollanda ve Polonya’dan adlî yardım istedi. Bu ülkelerin tamamı talebi reddetti. Ret gerekçesi ise, “İlgili ifadeler demokratik ülkelerde suç teşkil etmemektedir. Kişiye yönelik eleştiriler ifade özgürlüğü kapsamındadır” olarak açıklandı. Bu cevap, 5816’nın uluslararası hukuk bakımından da sorunlu olduğuna işaret ediyor.

10 yılda 39 ret: Hukukî bir uyumsuzluk tablosu

Bakanlık kayıtlarına göre son on yılda yapılan adlî yardım başvuruları 39 kez sonuçsuz kaldı. Avrupa ülkeleri ve ABD, ret kararlarında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi’nin 2/b maddesine atıf yaptı. Bu madde, “siyasî nitelikli suçlar” ve “ifade özgürlüğü kapsamındaki fiiller” için işbirliğini zorunlu kılmıyor. Bu istisnanın kullanılması, 5816’nın evrensel ifade hürriyeti standartlarına aykırı bulunduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Kişiye özel kanun olamaz

Kanun, sadece bir kişiyi “koruma” amacı taşıması sebebiyle yıllardır “kişiye özel kanun”, “şahıs kültü oluşturma” ve “ifade hürriyetini sınırlama” eleştirilerinin odağında bulunuyor. Demokratik hukuk devletlerinde hiçbir kişi, makam veya siyasî figürün eleştirilmezlik zırhına sahip olamayacağı ifade ediliyor.

Yeni Asya - Nurseza Parlakoğlu

Okunma Sayısı: 233
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

