“Türkiye, yargı devletine dönüştü”

Yeni Yol Partisi Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Ekmen, ekonomik çöküşten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı tartışmasına ve basın özgürlüğüne kadar birçok başlıkta hükümeti eleştirdi.

Cumhurbaşkanı’nın son açıklamalarına atıfta bulunan Ekmen, Türkiye’nin hukuk devleti vasfını kaybettiğini ifade etti: “Bir süredir hukuk devleti iddiasından vazgeçilmişti. Kanun devleti mi diye bakıyorduk; kanunlara da uyulmuyor. Bu bir yargı devleti olabilir ama bu yargı maalesef siyasetin emrinde olan bir yargıdır. Vatandaşı devlete karşı değil, siyasî iktidarı vatandaşına ve muhaliflerine karşı koruyan bir yargıdan bahsediyoruz.” Ekmen, “Sayın Erdoğan istemeden de olsa doğru olanı ifade etti: Türkiye siyasî iradenin emrinde bir yargı devletine dönüşmüştür” dedi. Yeni Asya - Nurseza Parlakoğlu

Okunma Sayısı: 238

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.