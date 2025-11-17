Kazanın kırım sonuçları kamuoyuyla paylaşılmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 nakliye uçağının düşmesine ilişkin kaza kırım inceleme raporunun kamuoyuyla paylaşılmasını, TBMM’ye detaylı bilgilendirme yapılmasını isteyerek, “Filonun yenilenme sürecinin hızlandırılmasının bir zorunluluk olarak karşımızda durduğu yadsınamaz bir gerçektir” açıklamasını yaptı.

Bağcıoğlu, Askerî hava aracı test ve sertifikasyonu faaliyetlerini yürütecek, Türkiye Askerî Havacılık Sertifikasyon Otoritesi’nin 25 yıldır bekletilen kurulma sürecinin tamamlanması gerektiğini ifade etti. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 219

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.