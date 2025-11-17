"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 KASIM 2025 PAZARTESİ

Gazze'de derinleşen insani felaket için dünyaya "acil müdahale" çağrısı

17 Kasım 2025, Pazartesi 17:40
Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen İsrail'in sürdürdüğü ihlaller nedeniyle derinleşen insani felakete dikkati çekerek uluslararası topluma "acilen harekete geçme" çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de giderek ağırlaşan insani krizin derhal sonlandırılması için uluslararası toplumun, bölge ülkelerinin ve dünyanın tüm özgür insanlarının harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

 

Gazze halkının iki yıldır devam eden soykırım nedeniyle gıda, ilaç, temiz su, çadır ve barınma malzemelerine erişimden mahrum kaldığı, sağlık sisteminin ise neredeyse tamamen çöktüğü belirtildi.

Açıklamada, kış koşulları ve yoğun yağışların siviller üzerindeki tehdidi artırdığı vurgulanarak, işgalci İsrail’in anlaşmayı ihlal etmekten, saldırılarını sürdürmekten ve insani yardımların girişini engellemekten sorumlu olduğu ifade edildi.

İsrail'e karşı uluslararsı baskılar artırılmalı

"İşgalci İsrail saldırılarını sürdürerek savaşın sona erdirilmesine yönelik anlaşmayı defalarca ihlal etti. Geçiş noktalarını kapalı tutarak insani ve tıbbi yardımların Gazze’ye ulaşmasını engelledi." ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail'in bu uygulamalarından dolayı "tam sorumluluk taşıdığı" vurgulandı.

Anlaşmanın tarafı olan garantör ülkelere çağrıda bulunulan açıklamada, İsrail'e karşı baskının artırılması, insani protokolün eksiksiz uygulanması, özellikle de Refah Sınır Kapısı'nın acilen açılarak gıda, ilaç, çadır ve acil barınma malzemelerinin Gazze'ye girişinin sağlanması istendi.

Hastaların çıkışına ve sivillerin iki yönlü hareketine izin verilmesinin önemine işaret edilen açıklamada, uluslararası toplumun sessizliği ve acizliğinin, Gazze’deki insani felaketi daha da derinleştirdiği vurgulandı.

Gazze'deki siviller için sürekli ve engelsiz bir şekilde insani yardım akışı sağlanmadan, barınma ihtiyacı karşılanmadan ve geçişler için sınır kapıları açılmadan insani felaketin sona erdirilmesinin mümkün olmayacağı ifade edildi.

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırılarda biri çocuk 3 Filistinli şehit oldu

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail askerlerinin, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye mahallesine düzenlediği saldırılarda 1'i çocuk 2 Filistinli şehit oldu.

Ayrıca İsrail ordusuna ait insansız hava aracının, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Atatra bölgesine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli öldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 69 binden fazla Filistinli şehit oldu, binlerce kişi yıkılan binaların enkazı altında kayboldu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken ateşkes, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

AA

