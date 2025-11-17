Oxford Union’dan tarihî karar: İsrail İran’dan daha büyük tehdit

İngiltere’nin en köklü tartışma platformlarından Oxford Union, düzenlenen oylamada İsrail’i “bölgesel istikrara İran’dan daha büyük bir tehdit” olarak nitelendiren önergeyi “ezici çoğunlukla” kabul etti.

Karar, Ortadoğu siyaseti ve bölgesel güvenlik tartışmalarının merkezindeki iki ülkeye ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Perşembe gecesi gerçekleştirilen oturumda Birleşmiş Milletler gözlem kuruluşu UN Watch’ın direktörü Hillel Neuer ile eski Filistin Yönetimi Başbakanı Muhammed Iştiyyeh karşı karşıya geldi. Iştiyyeh konuşmasında İsrail’i “sömürgeci güçler tarafından kurulmuş genişlemeci bir kolonyal devlet” olarak tanımladı. Önergeye karşı çıkan Hillel Neuer ise Iştiyyeh’in çizdiği çerçevenin “gerçekliğin tamamen tersyüz edilmesi” olduğunu söyledi. The Telegraph’ın edindiği bilgilere göre Oxford Union üyeleri, tartışmanın ardından önergeyi açık farkla kabul etti. Haber Merkezi

