Uymayacağınız kanunları niye çıkardınız?

T24 yazarı Mehmet Y. Yılmaz, Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını engellemek için “icat edildiğini” belirttiği “402 üyeli suç örgütü” iddiasına ilişkin yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamenin incelenmesini sağlayan hesap ve internet sitesine “millî güvenlik ve kamu düzeni” gerekçesiyle erişimin engellenmesini eleştirdi.

Yılmaz, “Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını engellemek amacıyla icat edilen ‘402 üyeli suç örgütü’ ile ilgili iddianameyi incelemek üzere açılan ‘İstanbul iddianamesi’ isimli sosyal medya hesabına ve internet sitesine erişim ‘milli güvenlik ve kamu düzeni’ gerekçesiyle engellendi. İddianame yaklaşık 4 bin sayfa” dedi. Savunma hakkının bu şekilde kısıtlanamayacağını belirten Yılmaz, “İddianameyi incelemek… sanıkların en doğal hakkı. Ayrıca savcı… sanıklar lehine ortaya çıkabilecek delilleri de değerlendirmek zorunda. Belli ki savcılık bunu istemiyor ama… yargılama böyle yapılmak durumunda” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

