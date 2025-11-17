8 hakem tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun ‘371 hakemin bahis hesabı var, 152’si aktif’ iddiasıyla başlayan dev soruşturmada 8 hakemin tutuklandığını açıkladı.

Başsavcılık, soruşturmanın ‘kendi maçına bahis oynayan’ futbolcuları da kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu. Bu yeni aşamada, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan disipline sevk edilen futbolcuların kimlik bilgileri ve haklarındaki bahis iddialarına dair verilerin “ihbar kabulü” ile resen talep edildiği açıklandı. Bu şekilde, “yasa dışı bahis havuzundan futbolcular hakkında da araştırmanın derinleştirildiği” kaydedildi. Haber Merkezi

