"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Gazze’de 1,9 milyon kişinin çadırı su altında kaldı

Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağış sebebiyle yerinden edilmiş 1,9 milyon kişinin çadırını su bastı.

Çadırı su altında kalan Filistinlilerden Varde Hassune, yaptığı açıklamada, "Hasta çocuğum, altında yağmur sularının bulunduğu yatakta yatıyor. Hayat şartlarımız çok zor." dedi.

Yatak takımları ve çadır içindeki eşyalar ıslanınca onları dışarı çıkardıklarını belirten Hassune, "Çocukluklarını güven içinde geçirmeleri gereken çocuklar, bunu hak etmek için ne yaptılar? Şimdi soğuk ve yağmura maruz kaldılar, hiçbir alternatif veya çözüm yok." diye serzenişte bulundu.

Hassune, çadırın artık uygun bir yer olmadığını belirterek, Arap ve İslam ülkelerinin acilen uygun alternatifler bulmaları, sınır kapılarını açmaları, karavanlar girdirmeleri ve yeniden inşa sürecini başlatmaları çağrısı yaptı.

Kuzey Gazze'den yerinden edilen ve Gazze şehrinin batısındaki El-Nur Sığınma Merkezi kampına yerleşen Tarık el-Hannavi de "Savaşın başında yerimizden edildik. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Her fırtınada hayat kesiliyor çünkü bölge alçak bir yer ve altyapı yıkılmış durumda, bu yüzden yağmur suları bölgeyi sular altında bırakıyor." diye konuştu.

Tek gelir kaynağının da tehlikeye girdiğini belirten Hannavi, basit bir fırınla ​​ekmek pişirerek geçimini sağladığını, ancak yağmur nedeniyle zor koşullar yüzünden çalışamadığını dile getirdi.

Gazze Şeridi'ndeki 2,4 milyon Filistinlinin yaklaşık 1,9 milyonu, savaş sırasında İsrail tarafından evleri yıkıldıktan sonra, temel ihtiyaçlardan yoksun, yıpranmış çadırlarda son derece kötü koşullarda yaşamaya devam ediyor.

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025'ten beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen, Tel Aviv'in anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve kararlaştırılan miktarlarda gıda, yardım, tıbbi yardım ve çadır, mobil ev gibi barınma malzemelerinin girişine izin vermemesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki yaşam koşullarında önemli bir iyileşme görülmedi.

AA

Okunma Sayısı: 194
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.