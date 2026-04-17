Ateşkes yapıldı, işgal sürecek - BM: Gazze ateş altında

İsrail ile Lübnan arasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan 10 günlük geçici ateşkes yürürlüğe girdi.

ABD Başkanı Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu geçici ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan’ın güneyinde işgal ettikleri bölgede kalmaya devam edeceklerini söyledi. Haber Merkezi BM: Gazze ateş altında Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in ateşkes kurallarının geçerli olduğu Gazze’ye yönelik saldırılarının devam ettiğini, bunun “daha fazla sivili tehlikeye attığını” bildirdi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York’ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu’daki gelişmelerle ilgili güncel değerlendirmelerde bulundu. Dujarric, “Bu hafta, İsrail’in Gazze’deki yerleşim bölgelerini saldırılarla ve top atışlarıyla hedef almayı sürdürdüğüne ve bu durumun daha fazla Filistinli sivili tehlikeye attığına dair raporlar gelmeye devam ediyor.” dedi. BM-aa

Okunma Sayısı: 295

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.