Ateşkes yapıldı, işgal sürecek - BM: Gazze ateş altında

İsrail ile Lübnan arasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan 10 günlük geçici ateşkes yürürlüğe girdi.
ABD Başkanı Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu geçici ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan’ın güneyinde işgal ettikleri bölgede kalmaya devam edeceklerini söyledi.
BM: Gazze ateş altında
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in ateşkes kurallarının geçerli olduğu Gazze’ye yönelik saldırılarının devam ettiğini, bunun “daha fazla sivili tehlikeye attığını” bildirdi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York’ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu’daki gelişmelerle ilgili güncel değerlendirmelerde bulundu. Dujarric, “Bu hafta, İsrail’in Gazze’deki yerleşim bölgelerini saldırılarla ve top atışlarıyla hedef almayı sürdürdüğüne ve bu durumun daha fazla Filistinli sivili tehlikeye attığına dair raporlar gelmeye devam ediyor.” dedi.
BM-aa