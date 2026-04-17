"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 NİSAN 2026 CUMA - YIL: 57

10 günlük Lübnan-İsrail ateşkesi yürürlüğe girdi

17 Nisan 2026, Cuma
Lübnan ile İsrail arasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan 10 günlük geçici ateşkes yürürlüğe girdi.

10 gün süreyle geçerli olacak ateşkes, Lübnan yerel saatiyle 00.00 itibarıyla başladı.

ABD Başkanı Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

İranlı yetkili Ahmediyan: Lübnan halkı ile Hizbullah İsrail'i ateşkese zorladı

ABD ile yürütülen görüşmelerde İran müzakere heyetinde de yer alan Ali Ekber Ahmediyan, ABD merkezli X sosyal medya platformundan İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

İran’ın, "direnişi desteklemeyi her zaman önemli bir stratejik ve savunma ilkesi olarak" gördüğünü söyleyen Ahmediyan, "Lübnan halkının ve kardeşleri Hizbullah’ın cesur direnişi, siyonist düşmanı geri çekilmeye ve ateşkesi kabul etmeye zorladı.” ifadelerini kullandı.

