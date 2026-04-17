"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 NİSAN 2026 CUMA - YIL: 57

Veliler de öğrenciler de tedirgin

17 Nisan 2026, Cuma 00:26
Art arda yaşanan okul olayları ve sosyal medyada yayılan tehdit içerikli paylaşımlar, veliler ve öğrenciler arasında ciddî bir tedirginliğe yol açtı.

Türkiye genelinde hem eğitimcilerin iş bırakma eyleminden dolayı hem de güvenlik endişesi yüzünden birçok aile çocuklarını okula gönderme konusunda tereddüt yaşıyor. 

“Okul güvenli liman olmalıydı”

İstanbul’da görüştüğümüz velilerden biri endişelerini şu sözlerle dile getirdi: “Bakanlıktan gelen resmî bir tatil mesajı bulunmuyor. Ancak ben veli olarak, yaşanan bu güvenlik açığına dikkat çekmek ve öğretmenlerimize bu zor günlerde destek olmak adına kendi çocuğumu okula göndermeme kararı aldım. Evlerimizden sonra çocuklarımızın en güvenli limanı okullarımız olmalı, bu durumun bir an önce çözülmesini ümit ediyorum.” Bir başka veli de “Okulda maalesef ne çocuklarımızın ne de öğretmenlerimizin can güvenliği var. Çocuğumu okula göndermeme kararı aldık. Çünkü bu süreç hangi çocuğu nasıl etkiler bilemiyoruz ve korkuyoruz.” dedi.

    Acil tedbir alınmalı

    Şiddet, “Beni gör” çığlığıdır

    Sistemin gayesi - Risale-i Nur Eğitim Merkezi (REM) - 4

    Küba: ABD'nin askeri saldırısı ihtimal dahilinde

    Yurt genelinde yağışlı hava kapıda

    10 günlük Lübnan-İsrail ateşkesi yürürlüğe girdi

    Şiddet çok boyutlu

    Yeni Asya Dijital Uygulaması Yayında!

    54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı

    Okul saldırısında vefat edenler dualarla ebediyete uğurlandı

    Eğit-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Eğitimciler şiddet karşısında korumasız bırakılmamalı

    Trump büyük yalan attı, Papa’yı yine eleştirdi

    ABD basını yazdı: Hürmüz geçilemez

    Çocukları sabah programlarından koruyun

    Eğitimciler Birliği Sendikası: Bu gidişe kim “dur” diyecek?

    Okullar şiddet yuvası olmasın

    AİHM’e başvuruda Türkiye ilk sırada

    Lübnan’dan acil yardım çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni Asya Dijital Uygulaması Yayında!
    Genel

    Şiddet, “Beni gör” çığlığıdır
    Genel

    Acil tedbir alınmalı
    Genel

    Şiddet çok boyutlu
    Genel

    Veliler de öğrenciler de tedirgin
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    10 günlük Lübnan-İsrail ateşkesi yürürlüğe girdi
    Genel

    Küba: ABD'nin askeri saldırısı ihtimal dahilinde
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Yurt genelinde yağışlı hava kapıda

