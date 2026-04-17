Veliler de öğrenciler de tedirgin

Art arda yaşanan okul olayları ve sosyal medyada yayılan tehdit içerikli paylaşımlar, veliler ve öğrenciler arasında ciddî bir tedirginliğe yol açtı.

Türkiye genelinde hem eğitimcilerin iş bırakma eyleminden dolayı hem de güvenlik endişesi yüzünden birçok aile çocuklarını okula gönderme konusunda tereddüt yaşıyor.

“Okul güvenli liman olmalıydı”

İstanbul’da görüştüğümüz velilerden biri endişelerini şu sözlerle dile getirdi: “Bakanlıktan gelen resmî bir tatil mesajı bulunmuyor. Ancak ben veli olarak, yaşanan bu güvenlik açığına dikkat çekmek ve öğretmenlerimize bu zor günlerde destek olmak adına kendi çocuğumu okula göndermeme kararı aldım. Evlerimizden sonra çocuklarımızın en güvenli limanı okullarımız olmalı, bu durumun bir an önce çözülmesini ümit ediyorum.” Bir başka veli de “Okulda maalesef ne çocuklarımızın ne de öğretmenlerimizin can güvenliği var. Çocuğumu okula göndermeme kararı aldık. Çünkü bu süreç hangi çocuğu nasıl etkiler bilemiyoruz ve korkuyoruz.” dedi.