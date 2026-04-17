"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 NİSAN 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Ayıplı tasarı geri çekildi

17 Nisan 2026, Cuma 20:54
Fransa'da iktidar kanadının milletvekilleri, İsrail'i eleştirmeyi "Yahudi karşıtlığıyla" bir tutmayı öngören tartışmalı tasarıyı Ulusal Meclis’ten geri çekti.

Fransa'da "Yadan Yasa tasarısı" olarak da bilinen siyonizm karşıtlığını cezalandırmayı öngören tasarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ulusal Meclis Başkanvekili Clemence Guette, Genel Kurulda yaptığı konuşmada, "Yahudi karşıtlığıyla mücadele" adlı söz konusu tasarının yazarı olan milletvekili tarafından geri çekildiğini duyurdu.

İsrail'i eleştirmeyi Yahudi karşıtlığıyla bir tutmayı öngören tartışmalı tasarının geri çekilmesi, Meclisteki solcu milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı.

Tasarıya tepki olarak günlerdir farklı eylemler düzenlenirken, solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi ve Sosyalist Parti (PS) dahil farklı siyasi gruplar tasarıya karşı tutum sergiledi.

Fransız basınındaki haberlere göre, hükümet, Yahudi karşıtlığıyla mücadeleye ilişkin başka bir tasarı projesini haziranda Meclise sunacak.

Farklı siyasetçiler, tartışmalı tasarının Meclisten geri çekilmesine yönelik görüşlerini, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştı.

"Netanyahu'nun arkadaşları kendilerini küçük düşürdü"

LFI Partisinin kurucusu Jean-Luc Melenchon, Yadan yasa tasarısının Meclisin gündeminden çekildiğini belirterek, "Kurtulduk sonunda." dedi.

Melenchon, İsrail'in Gazze'deki soykırımına işaret ederek, "Soykırımın propagandacıları başarısız oldu. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun arkadaşları kendilerini küçük düşürdü." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu aşağılık Yadan yasa tasarısı geri çekildi"

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Fransız üyesi Emma Fourreau, "Bu aşağılık Yadan yasa tasarısı geri çekildi." diyerek, halkın seferberliği ve parlamenterlerin direnişinin meyvelerini verdiğini dile getirdi.

Fourreau, "Soykırımı destekleyenler galip gelemeyecek, mücadele devam ediyor. Şimdi, bu tasarının herhangi bir şekliyle gün yüzüne çıkmaması için baskıyı sürdürelim." ifadelerini kullandı.

LFI Grup Başkanvekili Mathilde Panot, tasarının geri çekilmesini "Zafer" olarak nitelendirdi.

Panot, parlamenterlerin ve halkın direnişinin galip geldiğini dile getirerek, "Filistin halkına desteği suç kapsamına alan Yadan yasa tasarısı geri çekildi. (Tasarının) Tamamen geri çekilmesi için sonuna kadar mücadele devam edecek." yorumunda bulundu.

Fransız milletvekili Caroline Yadan'ın 2024'te Ulusal Meclis'e sunduğu, siyonizm karşıtlığının cezalandırılmasını kapsayan "Yadan Yasası"nın bugün ve yarın Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması planlanıyordu.

Tasarı, Filistin destekçilerini ve İsrail hükümetini eleştirenleri hedef aldığı gerekçesiyle muhalefet ve öğrencilerin tepkisini çekmişti.

AA

