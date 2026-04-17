Sistemin gayesi - Risale-i Nur Eğitim Merkezi (REM) - 4

Modüler sistemin temel gayesi, Risale-i Nur’un derin muhtevasını pedagojik disiplin içerisinde ölçüle- bilir kazanımlar hâline getirerek ders ortamlarına taşımaktır.

DİZİ YAZI: RİSALE-İ NUR EĞİTİM MERKEZİ (REM) - 4

ALİ DEMİR - [email protected]

Bu çalışma yalnızca bir program geliştirme faaliyeti değil; Risale-i Nur’un hakikatlerini yeni nesillere daha etkili, planlı ve yaygın şekilde ulaştırma idealinin somut bir adımıdır.

Hazırlanan modüller 36 haftalık takvime göre planlanabilir, yaz ve kış okuma programlarında tam modüler ya da karma modelle uygulanabilir. Böylece her mahal kendi seviyesine uygun sistemli bir eğitim planı oluşturabilmektedir.

Eğitimle hayata taşınan hakikat

Risale-i Nur’un mesajlarının hayata geçirilmesi, sistemli bir eğitim modeliyle mümkündür. Bu sebeble modüler yeni müfredat programlama yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşım:

Eğitimi rastgelelikten kurtarır, dersler talebe odaklı işlenir. Kazanım odaklı ilerler ve sürekli gelişimi esas alır. Sahadan gelen geri bildirimle kendini yenilemeye devam eder.

Risale-i Nur Eğitim Merkezi (REM), köklü bir ilmî birikimi modern eğitim bilimleriyle harmanlayarak sistemli, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir müfredat modeli ortaya koymuştur.

Bu çalışma yalnızca bir program geliştirme faaliyeti değil; Risale-i Nur’un hakikatlerini yeni nesillere daha etkili, daha planlı ve daha yaygın şekilde ulaştırma idealinin somut bir adımıdır.

Sürekli gelişen ve sahadan beslenen bu dinamik yapı, hem bugünün, hem de geleceğin iman ve eğitim ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedeflemektedir. REM’in web sitesine programlar; ana konu, alt konu ve seviyeler göz önünde bulundurularak konulmuştur.

Mahallî eğitimlerde uygulama modeli hazırlanan modüller:

• 36 haftalık eğitim takvimine göre planlanabilir.

• Haftalık modül seçimiyle uygulanabilir.

• Yaz ve Kış Okuma programlarında tam modüler ya da karma modelle kullanılabilir.

Böylece her mahal, kendi seviyesine uygun sistemli bir eğitim planı oluşturabilir.

Nerede ve nasıl kullanılacak?

Yapılan bu çalışmada geliştirilen modüllerin, mahal/il eğitim komisyonları tarafından kendi eğitim faaliyetlerinde kullanılması önerilmektedir.

Hazırlanan modüller genelde grup çalışması etkinliklerine dayalı olduğu için yeterli talebe olan hizmet mahallerinde haftalık programlarda kullanılabilir. Bu kullanım sırasında eksik görülen ve geliştirilmesi gerekli görülen modüllerle ilgili geri bildirimlerin REM web sitesi (www.risaleinuregitimmerkezi.com.tr) üzerinden alınması hedeflenmiştir. Bu şekilde yapılan bildirimlere göre ilgili modülde uygun olan gerekli düzenlemeler yapılıp yeniden siteye yüklenecektir. Bir yandan uygulanan modüller, diğer yandan da oluşturulan gruplar yoluyla hazırlanan modüller siteye yüklenmeye devam edecektir.

Sitede yer alan modüllerin aynı zamanda talebelerin dönem için ya da dönem sonu okuma programlarında da kullanılması önerilmektedir. Bu şekilde planlanmış okuma programlarında günün tamamında modüller kullanılarak programın yürütülmesi mümkündür. Bunun yanında daha önceki okuma programlarında yapılan şahsî okuma, tesbihat, Kur’ân okuma, vb. derslerin yanında günde 3-5 modül ders olarak seçilip kullanılması yoluna da gidilebilir.

Tüm sayfalar bu modülleri kullanmak isteyen hizmet mahalleri ya da okuma programı koordinatörleri REM ile irtibata geçerek modüllerin kullanımı, yıllık ve haftalık planların yapılması konusunda gerekli desteği alabilirler.

Yeni nesillerin istifadesine sunduğumuz bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.

REM Web sitesi erişim linki: