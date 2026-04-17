Ahmet Davutoğlu: 23 Nisan kutlamaları iptal edilmeli

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a çağrıda bulundu.

Davutoğlu “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na kadar ulusal yas ilân edilmeli, 23 Nisan ile ilgili bütün kutlamalar ve resepsiyonlar iptal edilmeli ve bu süre içinde yurt çapında bütün okullarda derslere çocuklarımızı anma ile başlanmalı, farkındalık eğitimi verilmeli. Hiçbir şey çocuklarımızı ve öğretmenimizi geri getirmeyecek; ancak onların hatırası ile oluşturulacak farkındalık ve millî seferberlik yeni acıları engelleyecektir.” dedi. Haber Merkezi

