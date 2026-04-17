Lübnan'daki ateşkes süresinin sonuna kadar tüm ticari gemilere açık olacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Lübnan'daki ateşkes doğrultusunda, ateşkes süresinin sonuna kadar Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine açık olacağını bildirdi.

Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Lübnan'daki ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin serbest olduğunu duyurdu. İranlı Bakan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Lübnan'daki ateşkese paralel olarak, İran Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı tarafından halihazırda duyurulan koordineli rota üzerinden, tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi, ateşkesin kalan süresi boyunca tamamen açık ilan edilmiştir." İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı ve 8 Nisan'da geçici ateşkesle durdurulan savaşın başlangıcından bu yana Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı. AA

Okunma Sayısı: 355

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.