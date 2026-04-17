Okul saldırılarına siyasetçilerden büyük tepki: Geleceğimiz güvende değil

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları sonrası siyasetçiler, artan şiddetin artık münferit olmadığını vurgulayarak güvenlik, denetim ve eğitim politikalarını kapsayan acil ve bütüncül bir eylem planı çağrısı yaptı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, siyasî parti temsilcileri olaylara tepki göstererek acil bir eylem planının devreye sokulması için çağrıda bulundu.

Acil bir eylem planı şart

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, okul saldırılarını değerlendirerek, “İki gün art arda yaşadığımız saldırılar münferit eylemler olarak kabul edilemez” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, okul saldırılarını değerlendirerek, “Korumakla mükellef olduğunuz hiç bir şeyi koruyamıyorsunuz! Zira tek derdiniz her ne pahasına olursa olsun iktidarınızı korumak! İki gün art arda yaşadığımız saldırılar münferit eylemler olarak kabul edilemez” diye konuştu. Uyuşturucudan başlayarak okulların her türlü riske açık hale gelmesinin bir idarî zafiyetin, iktidarın odağının başka olmasının sonucu olduğunu söyleyen Uysal, “Okullarda öğretmenlerimize ve şimdi de çocuklarımıza yönelik şiddet eylemleri, maalesef cinayetler toplumun her kademesini acil bir eylem planını devreye sokmak konusunda harekete geçirmelidir” dedi.

Çocuklarımız okula giderken güvende mi?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, “Kahramanmaraş’ta hayatını kaybeden öğretmenimize ve öğrencilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun. Dün Şanlıurfa, bugün Kahramanmaraş... Evladını okula emanet eden her anne babaya bugün katbekat endişe hâkim. İktidar, toplumun her alanına sirayet eden şiddet meselesi karşısında daha kararlı ve bütüncül bir mücadele ortaya koymak zorunda. Kimse çocuğunu sabah okula gönderirken ‘Acaba güvende mi’ diye endişe duymamalı” dedi.

En sarsıcı alarm işaretleri!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise, “Dün Şanlıurfa, bugün Kahramanmaraş! Bunlar en sarsıcı alarm işaretleridir! Bir toplumun okulları dahi güvenli değilse tuz kokmuş, deniz tükenmiş demektir! Okullarımızdaki saldırılar basmakalıp ifadelerle geçiştirilemez! Çeteleşme ve şiddet kültürü önce sokaklara inmiş; sonra sokaklardan okullara sızmışsa bir pandemi hâlini almış demektir!”

Suça özendiren diziler ciddiyetle ele alınmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise şunları söyledi: “Şiddeti ve suçu özendiren bazı diziler, kontrolsüz dijital oyunlar ve bireylerin silaha kolay erişimi gibi unsurların toplum üzerindeki olumsuz etkileri artık daha ciddiyetle ele alınmalı; bu alanlarda gerekli düzenlemeler gecikmeksizin hayata geçirilmelidir.”

Eğitime ara verilmeli, ulusal yas ilan edilmeli

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, okul saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde eğitime ara verilmesi ve ulusal yas ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Can güvenliğini sağlamak göreviniz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Çekmeköy’de bir lisede uzaklaştırılması istenen öğrenci tarafından katledilen öğretmen Fatma Nur Çelik’i hatırlatarak, “Fatma öğretmen hayattayken, ‘Okullarda can güvenliğimiz yok’ diye haykırmıştı. Ne yazık ki o feryat duyulmadı. Ne etkili bir tedbir alındı ne caydırıcı bir önlem geliştirildi. Bugün geldiğimiz noktada açıkça görüyoruz ki okullardaki şiddet artık münferit olaylarla açıklanamaz. Bu mesele, büyüyen ve derinleşen bir güvenlik zafiyetine dönüşmüştür. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, eğitim emekçilerimizin can güvenliğini sağlamak devletin en temel görevidir” dedi.

Çürüme okul koridorlarına ulaştı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, çocukların ders dinlemesi gereken sıralarda artık kurşun sesleri yankılandığını belirterek şunları söyledi: “Bu ülkede bir şeyler sadece bozulmuyor, kökünden çürüyor! Bu çürüme artık sokakları aşmış, okul koridorlarına, sınıfların içine kadar sızmıştır. Silaha ulaşmanın ilaca ulaşmaktan daha kolay olduğu, Makam odalarını korumak için seferber edilen imkânların binde birini öğretmenini, öğrencisini korumak için kullanmayan bir düzen; çürümüş bir düzendir. Bu ihmalin bedelini, bugün maalesef savunmasız çocuklarımız canlarıyla ödüyor.”

ANKARA - MEHMET KARA