Papa: Bir avuç zorba dünyayı tahrip ediyor

Katoliklerin ruhanî lideri Papa 14’üncü Leo “Bir avuç zorba dünyayı tahrip ediyor. Tanrı’nın adını kullanarak siyasî çıkarları için dini manipüle edenlere yazıklar olsun” dedi.

Papa, Afrika turunun ikinci ayağı olan Kamerun’un Bamenda şehrindeki Saint Joseph Katedrali’nde düzenlenen barış buluşmasında “İsa, ‘Bize ne mutlu barışı sağlayanlara’ dedi ancak Tanrı’nın adını kullanarak dini kendi askerî, ekonomik ya da siyasî çıkarları için manipüle edenlere yazıklar olsun.” diye konuştu. “Savaşın efendilerinin yıkmanın sadece bir an sürdüğünü ancak yeniden inşa etmenin çoğu zaman bir ömre yetmediğini görmezden geldiğini” vurgulayan Papa, “İktidar sahipleri, öldürme ve yıkım için harcanan milyarlarca doları görmezden geliyor. İyileşme, eğitim ve yeniden inşa için gerekli kaynaklar ise bulunamıyor.” ifadelerini kullandı.

Patrik: Hüzünle dua ediyorum

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okullarda meydana gelen silahlı saldırılara ilişkin, “Bu acı hadiselerde can veren gençlerimiz ve eğitimci için derin bir hüzünle dua ediyor, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. İki saldırıda yaralananların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları için de dua ediyorum.” açıklamasını yaptı.