Acil tedbir alınmalı

​İstanbul Aile Vakfı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda meydana gelen silahlı saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yaparak olayları kınadı ve kapsamlı önlem çağrısında bulundu.

Açıklamada, “Okul güvenliği en üst seviyede yeniden ele alınmalı, erken uyarı ve psikososyal destek mekanizmaları güçlendirilmeli, şiddeti özendiren ve çocuk ruh sağlığını tahrip eden dijital ve medya içeriklerine karşı daha kararlı tedbirler alınmalıdır. Tüm mecralarda, izlenme, etkileşim ve gelir uğruna çocuklarımızın ruh dünyasını alt üst eden, öfkeyi ve taşkınlığı parlatan içerikler karşısında daha yüksek bir sorumlulukla hareket edilmelidir. Bu saldırılar bize bir kez daha göstermiştir ki nesil meselesi ertelenebilecek bir mesele değildir. Bu konu iç cephe tahkimatının önemli başlıklarından biri olarak görülmelidir. Milletimizin başı sağ olsun.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Şiddet çok boyutlu

Üsküdar Üniversitesi NPİstanbul Hastanesi'nde görevli Çocuk ve Ergen Klinik Psikolog Aybeniz Yıldırım okullarda yaşanan şiddet olaylarının çok boyutlu değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Yıldırım, "Aslın-da olay tek başına toplumda okul saldırıları artıyor demek, çok da uygun değil. Kişisel düzeyde duygusal sıkıntılar, dürtü kontrol zorluğu, geçmişte şiddete maruz kalma, aile düzeyinde sert, tutarsız ya da ihmalkâr ebeveynlik, okul düzeyinde dışlanma, düşük bağlılık ve başarısızlık, toplumsal düzeyde ise eşitsizlik, umutsuzluk ve çevresel şiddet etkili." değerlen-dirmesinde bulundu.

Eğitimde eylemler büyüyor: 8 sendikadan ‘iş bırakma’ kararı

Şanlıurfa’nın Siverek ve Kahramanmaraş’ın 12 Şubat ilçelerinde eğitim kurumlarını hedef alan ve can kayıplarıyla sonuçlanan silâhlı saldırıların ardından eğitim camiasının tepkisi çığ gibi büyüyor. Türkiye genelinde örgütlü 8 eğitim sendikası, okullarda can güvenliğinin sağlanması ve artan şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla iş bırakma kararı aldı. Sendikaların ardı ardına yaptığı açıklamalarla eylemler genişlerken, birçok sendika iş bırakma süresini 3 güne çıkardı ve velilere de eylemlere destek çağrısında bulundu.

Okullar hedef gösterildi

K. maraş’taki okul saldırısının ardından sosyal medyada “Urfa bitti, sırada Çağrıbey Anadolu Lisesi var. İstanbul Üsküdar” yazan şüpheli hakkında “Halk arasında korku ve panik meydana getirmek amacıyla tehdit” suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Vali Gül: Korku ve paniğe sevk edilmek isteniyor

İstanbul Valisi Davut Gül, okul isimleri verilerek vatandaşları korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan paylaşımlara yönelik açıklama yaptı. Vali Gül, şunları kaydetti: “Farklı yerlerdeki okul isimleri verilerek vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan paylaşımlar yakından takip edilmektedir. Bu büyük acı üzerinden sorumsuzca yapılan yorumlar, alaycı ifadeler ve sözde ‘eğlence’ içerikleri asla kabul edilemez. Böyle bir acı, istismar konusu yapılamaz, hiçbir şekilde hafife alınamaz. Halkı tedirgin etmeyi amaçlayan bu tür içerikleri yayan kişi ve hesaplar güvenlik birimlerimizce anlık olarak tespit edilmekte, haklarında gerekli yasal işlemler gecikmeksizin uygulanmaktadır.”