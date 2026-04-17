Reyting baskısı şiddeti büyütüyor

Türkiye’de artan şiddet olaylarıyla birlikte, televizyon dizileri ve sinema filmlerindeki şiddet dili de yeniden tartışma konusu oldu.
Senaristler, yapımlarda görülen sert sahnelerin tek başına yazarların tercihi olmadığını, sektörde kararın birçok aktör tarafından birlikte şekillendirildiğini belirtti. Yönetmen ve yapımcı Ahmet Sönmez “Seyirci bunu istiyor” yaklaşımına katılmadığını belirterek, izleyicinin önüne konulan işi seyrettiğini söyledi. Sönmez, aile temelli yapımların da karşılık bulduğunu, iyi işin her durumda izlenebileceğini savundu.
