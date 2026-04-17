"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 NİSAN 2026 CUMA - YIL: 57

Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan 411 kişi gözaltına alındı

17 Nisan 2026, Cuma 16:22
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehditte bulunan, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen 411 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarının ardından yürütülen faaliyetler kapsamında 1866 URL adresine erişim engeli getirildi.

Saldırgan ve provokatif içerikli 307 hesap yöneticisinin tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen toplam 411 şahıs yakalanmıştır. Söz konusu olaylarla ilgili paylaşım yaptığı değerlendirilen 'C31K' isimli oluşuma ait Telegram platformu üzerinde faaliyet gösteren 111 kanalın kapatılması sağlanmıştır. Provokatif içerik barındıran, toplumu yanıltmaya ve kamu düzenini zedelemeye yönelik paylaşımlar ile faaliyetlere karşı yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir.”

AA

Okunma Sayısı: 232
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni Asya Dijital Uygulaması Yayında!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Acil tedbir alınmalı
    Genel

    Şiddet, “Beni gör” çığlığıdır
    Genel

    Şiddet çok boyutlu
    Genel

    Veliler de öğrenciler de tedirgin
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Yurt genelinde yağışlı hava kapıda
    Genel

    10 günlük Lübnan-İsrail ateşkesi yürürlüğe girdi
    Genel

    Küba: ABD'nin askeri saldırısı ihtimal dahilinde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.