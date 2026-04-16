Trump büyük yalan attı, Papa’yı yine eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’yu bir kez daha hedef aldı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Birileri Papa 14. Leo’ya, İran’ın son iki ayda en az 42 bin masum, tamamen silahsız protestocuyu öldürdüğünü ve İran’ın nükleer bombaya sahip olmasının kesinlikle kabul edilemeyeceğini söyleyebilir mi?” ifadesini kullandı. ABD Başkanı Trump, yaptığı diğer paylaşımda ise NATO’ya tepki göstererek, “NATO bizim yanımızda olmadı ve gelecekte de olmayacak” değerlendirmesinde bulundu. Haber Merkezi

