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Avrupa’da İdlib’e destek gösterileri

16 Haziran 2019, Pazar 22:45
Brüksel, Berlin, Londra, Paris, Saraybosna, Üsküp ve Tiran’da Beşşar EsAd rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki sivil yerleşimlere saldırıları protesto edildi.

Avrupa’da bazı kentlerde, Beşşar Esad rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yer alan Hama ve İdlib’e yönelik saldırıları protesto edildi. “We Are the Love (Biz Sevgiyiz)” inisiyatifince, Suriye’de sivillere yönelik katliâmlara tepki amacıyla gösteriler düzenlendi. Belçika’nın başşehri Brüksel’de Avrupa Parlamentosu önündeki Lüksemburg Meydanı’nda toplanan göstericiler, üzerinde “Biz Sevgiyiz” yazılı beyaz balonları gökyüzüne bıraktı. Gösteride dağıtılan bildiride, “İdlib’de ateşkese uyulması ve bombardımanın durdurulması, insanî yardımların bölgeye ulaştırılması için koridor oluşturulması ve savaş suçlularının yargılanması” çağrısına yer verildi. Almanya’nın başşehri Berlin’de tarihî Brandenburg kapısı önünde bir araya gelen yaklaşık 50 kişi, Suriye’deki saldırıları protesto etti. İdlib şehrinde yaşanan sivil katliamlarının görsellerinin sergilendiği gösteride, “Suriye’deki katliâmı durdurun’’, ‘’Çocuklar ölmesin’’ sloganları atıldı.

‘Biz sevgiyiz’ -Başşehir Londra’da da İngiliz parlamentosu önünde toplanan eylemciler, İngilizce “Biz sevgiyiz (we are the love)” cümlesini oluşturan harfleri taşıyarak kalp biçiminde sıralandı. İdlib için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan eylemciler, ardından “Biz sevgiyiz” sloganları attı. Eylemin organizatörlerinden Arwa el-Khani, İdlib için her yaştan, cinsiyetten, milletten ve ırktan kişileri bir araya getiren küresel bir kampanya yürüttüklerini söyledi. Amaçlarının İdlib’de yaşananları kamuoyu gündemine taşımak olduğunu belirten el-Khani, “İdlib’de yerinden edilmiş 3,5 milyon Suriyeli bulunuyor. Suriye rejimi yarım milyon insanın ölümünden sorumlu. Üstelik bu Birleşmiş Milletlerin resmî rakamı. Gerçek sayı muhtemelen bunun iki misli.” dedi.

Bin balon gökyüzüne bırakıldı - Fransa’da da başşehir Paris’in simgelerinden Eyfel Kulesi yakınındaki Trocadero Meydanı’nda bir araya gelen eylemciler, İdlib’de hastane, okul ve sivilleri hedef alan bombaları saldırıların sona erdirilmesi ve ateşkesin sağlanmasını istedi. Eylemciler, “Biz Sevgiyiz” yazan etiketler ve Esed rejiminin saldırılarını kınayan pankartlar taşıdı. Saraybosna’daki gösteride, İdlib’de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla üzerinde “We Are the Love” yazan bin adet beyaz balon gökyüzüne bırakıldı. Göstericiler, neredeyse günaşırı hastane ve okulların bombalandığı Suriye’de saldırılara son verilmesini istedi.We Are the Love Bosna Hersek Koordinatörü İsmail Cidic, bu uluslar arası harekete katılarak İdlib’deki masum sivillerle dayanışma göstermeye karar verdiklerini söyledi. Brüksel - aa 

 

AA

Etiketler: idlib
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