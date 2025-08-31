DİSK-AR’ın raporuna göre, son bir yılda 1,3 milyon son iki yılda 3,5 milyon kişi işsiz kaldı. Geniş tanımlı işsiz sayısı 12 milyonu geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz 2025’e ilişkin işsizlik ve istihdam verilerini yayımladı. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8 mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (atıl iş gücü) ise yüzde 29,6 olarak açıklandı. TÜİK’e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde dar tanımlı işsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) 2025 Temmuz ayında 2 milyon 828 bin oldu.

