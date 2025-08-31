"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

Venezuela'dan ABD'ye: Kıyılarımızdan ve topraklarımızdan uzak dur!

31 Ağustos 2025, Pazar 17:18
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez, ABD’ye, ülkesinin kıyılarından ve topraklarından uzak durma uyarısında bulundu.

Carabobo eyaletinde açıklamalarda bulunan Rodriguez, ABD hükümetinin Karayip Denizi’ne savaş gemileri göndererek düşmanca eylemlerde bulunduğunu söyledi.

Rodriguez, Washington yönetimine karşı "Kendi sorunlarınızı çözün ve kıyılarımızdan uzak durun, Venezuela topraklarından uzak durun. ABD, Güney Amerika ülkesine saldırmaya kalkışırsa, Venezuela onların en büyük kabusu olacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD’nin Venezuela’nın muazzam enerji kaynaklarına el koyma niyetinde olduğunu öne süren Rodriguez, "Çok net bir şekilde anlamaları gerekiyor; ABD, doğayı sömüren emperyalist ve yayılmacı bir düzenin ürünü olan bir ülkedir. Diğer ülkeleri kendi kolonileri gibi görüyor. Bugün sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan korkunç sorunlar yaşıyor." dedi.

Rodriguez, Washington’un Venezuela yönetiminin "narko terörist bir devlete dönüştüğü" iddiasını reddederek, "Simon Bolivar ve Hugo Chavez’in asil halkını uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamaya kalkışmaları büyük bir sahtekarlık ve ahlaksızlıktır. Bu, tarihin en büyük yalan ve iftiralarından biridir. Venezuela, biliyorsunuz, yalnızca kendi ülkemiz için değil, dünyanın halkları için de barışın ve umudun halkıdır." diye konuştu.

ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD hükümeti, 8 Ağustos'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

Maduro’nun on yılı aşkın süredir ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığının 25 Temmuz’da "Cartel de los Soles"i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist olarak tanımladığı aktarılmıştı.

Trump'ın talimatıyla Karayipler bölgesine Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye ulaşmaya başladığı bildirilmişti.

Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

ABD gerilimi sonrası Venezuela'da motosikletlilerden Maduro’ya destek turu

ABD'nin "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Venezuela açıklarına savaş gemisi ve denizaltı göndermesinin ardından binlerce motosikletli, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya destek için Karakas caddelerinde tur attı.

Başkent Karakas’taki Ulaştırma Bakanlığından yola çıkan binlerce motosikletli, Maduro lehine slogan atarak ABD’ye tepki gösterdi.

Motosiklet sürücüleri, destek turunu eski Devlet Başkanı Hugo Chavez’in mezarının bulunduğu Dağ Karargahı’nda (Cuartel de la Montaña) tamamladı.

Sürücüleri karşılayan Ulaştırma Bakanı Ramon Celestino Velasquez, konuşmasında ABD’yi hedef alarak, "Burada, ülke genelindeki demir atlarımızla (motosikletlerle) buradayız ve kararlıyız. Gringoların (ABD’lilerin) emrine girmeyeceğiz. ABD’nin Venezuela’nın doğal zenginliklerinin peşinde olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Maduro’ya destek gösterisine katılan Çalışma Bakanı Eduardo Piaate de Chavez’in bıraktığı mirasa sahip çıkacaklarını vurgulayarak, "Vatanı, egemenliği, toprak bütünlüğünü ve halk olarak kendi geleceğimizi inşa etme hakkımızı sonuna kadar savunacağız." dedi.

Öte yandan Venezuela basınına göre, Devlet Başkanı Maduro’nun Ulusal Bolivarcı Milis Gücü’ne gönüllü katılım çağrısına uyan bazı vatandaşlar, Karakas başta olmak üzere Tachira, Vargas, Mérida, Trujillo, Barinas, Delta Amacuro ve Zulia eyaletlerinde kayıt yaptırdı.

Devlet televizyonu, ulusal seferberlik çağrısına ev kadınlarının, emeklilerin, memurların ve toplumun çeşitli kesimlerinden kişilerin destek verdiğini bildirdi.

AA

Okunma Sayısı: 260
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sumud Filosu Barselona'dan Gazze'ye doğru yola çıktı

    Venezuela'dan ABD'ye: Kıyılarımızdan ve topraklarımızdan uzak dur!

    Trump'tan Chicago'ya: "Ya bunu çözün ya da biz geliyoruz"

    ABD'nin Z kuşağı İsrail'e karşı Filistin'i destekliyor

    Milli Takım, Gürcistan ve İspanya ile karşılaşacak

    Pakistan-Pencap'ta eyalet tarihinin ''en büyük sel felaketi" yaşandı

    İngiltere kadar olamadık

    Geniş tanımlı işsiz sayısı 12 milyonu geçti

    Asgarî ücrette makas açılıyor

    İİT-Arap Birliği Gazze Temas Grubu'ndan ABD'ye çağrı

    İsrail'e kömür ihracatını tamamen yasaklayan kararname yürürlüğe girdi

    Yemen'deki Husiler'in başbakanı ile bakanlar İsrail saldırısında öldürüldü

    'Filistin ve İsrail için kalıcı bir barış yalnızca 2 devletli çözümle sağlanabilir'

    Brezilya'dan Volkswagen'e 30 milyon dolar ceza

    ABD, Abbas’ı BM’de konuşturmayacak - Belçika: Diplomasiye darbe

    Kokulu kırtasiye ürünlerine dikkat

    Kuraklık büyük tehdit

    Meclis, Gazze için ortak ses oldu

    Binlerce aktivist yer alacak - Küresel Sumud Filosu: Daha güçlü bir duruşla Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkacağız

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Brezilya'dan Volkswagen'e 30 milyon dolar ceza
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ABD, Abbas’ı BM’de konuşturmayacak - Belçika: Diplomasiye darbe
    Genel

    Kuraklık büyük tehdit
    Genel

    Kokulu kırtasiye ürünlerine dikkat
    Genel

    Meclis, Gazze için ortak ses oldu
    Genel

    'Filistin ve İsrail için kalıcı bir barış yalnızca 2 devletli çözümle sağlanabilir'
    Genel

    İsrail'e kömür ihracatını tamamen yasaklayan kararname yürürlüğe girdi
    Genel

    Yemen'deki Husiler'in başbakanı ile bakanlar İsrail saldırısında öldürüldü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.