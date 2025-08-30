Kuraklık had safhada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son 12 ayı kapsayan kuraklık haritası, Türkiye’nin büyük bölümünde şiddetli kuraklığın etkili olduğunu ortaya koydu.

Su kaynakları alarm veriyor

Kuraklık değil, yönetim krizi MGM, Ağustos 2024-Temmuz 2025 dönemini kapsayan 12 aylık meteorolojik kuraklık haritasını yayımladı. Haritaya göre, Türkiye’nin büyük bölümünde ‘’şiddetli ve olağanüstü kuraklık’’ yaşanırken, yalnızca Karadeniz’in doğusu ile bazı sınırlı bölgelerde nemli ve normal değerler kaydedildi. Harita, İç Anadolu Bölgesi’nin neredeyse tamamını “olağanüstü çok şiddetli kurak” ve “aşırı kurak” olarak gösteriyor. Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri’nin büyük bölümü, Yozgat, Kırıkkale ve Ankara çevresinde kuraklığın en yüksek seviyede olduğu kaydedildi. Özellikle İç Anadolu, Ege’nin iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu alarm veriyor. Haritada, kuraklık baskısının dışında kalan bölgeler ise Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu oldu. Ankara - anka

