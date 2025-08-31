İngiltere kadar olamadık

İngiltere hükümetinin, Gazze’deki saldırılar nedeniyle bu yıl Londra’da düzenlenecek savunma fuarına İsrailli yetkilileri davet etmediği bildirildi.

İngiltere, İsrailli yetkilileri Londra'daki savunma fuarına davet etmedi

Politico sitesinin haberine göre İngiltere Hükümet Sözcüsü, iki yılda bir Londra’da düzenlenen ve dünyanın önde gelen savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı (DSEI 2025) için bu yıl İsrail hükümeti heyetine davet gönderilmeyeceğini açıkladı.

Sözcü, “İsrail hükümetinin Gazze’deki askerî operasyonunu daha da tırmandırma kararı yanlış. Sonuç olarak DSEI 2025’e katılmak üzere hiçbir İsrail hükümeti delegasyonunun davet edilmeyeceğini teyit edebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Sözcü, “Bu savaşın sona ermesi için diplomatik çözüm olmalı, derhal ateşkes sağlanmalı, rehineler serbest bırakılmalı ve Gazze halkına insanî yardım arttırılmalı.” değerlendirmesinde bulundu.