Asgarî ücrette makas açılıyor

TÜRK-İŞ her ay düzenli olarak yayımladığı açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin verilerin Ağustos ayı sonuçlarını yayımladı. Buna göre Ağustosta yoksulluk sınırı 88 bin TL’yi aşarken, açlık sınırı 27 bin lirayı aştı.

TÜRK-İŞ’in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı “Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması”nın Ağustos 2025 sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, Ağustosta 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden “açlık sınırı” 27 bin 111 lira oldu. Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen “yoksulluk sınırı” 88 bin 310 lira olarak hesaplandı. AA

