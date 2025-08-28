Hakem heyeti bunu ‘Var’a götürmelidir

SP Genel Başkanı Arıkan, memur maaş zammı için hakem heyetine çağrıda bulunarak, “Bu pozisyon tartışmalıdır, Var’a götürülmeli; çünkü açlık ve yoksulluk sınırları, kiralar ve geçim derdi ortada” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun memur ve memur emeklilerine yönelik maaş zammı önerisine tepki göstererek “Futbolda bir tabir vardır, Var’a götürmek diye. Ben de diyorum ki, bu pozisyon tartışmalıdır. Hakem heyeti bunu ‘Var’a götürmeli’dir. Peki, Bu ‘Var’da’ ne var? 26 bin TL olan açlık sınırı var. 90 bin TL olan yoksulluk sınırı var. Ortalama 30 bin TL olan kira var. Çocukların okul masrafları var. Faturalar, ödemeler, borç var, harç var” dedi.

Sefalet ücreti reva görülüyor

Memur ve emekliye zam adı altında sefalet ücretinin reva görüldüğünü belirten Arıkan, “Enflasyonun en iyimser rakamlarla bile yüzde 30’larda olduğu bir ülkede, memura ‘tek haneli’ zam teklif edildiğini gördük. Sormak istiyorum, vergi zammı tek haneli mi? Elektrik zammı tek haneli mi? Doğalgaz zammı tek haneli mi” diye sordu. Arıkan, “Halbuki bu memleketin kaynakları var, imkanları var fakat memuruna hakkettiği zammı yapacak bir iktidarı yok. Ancak yılmak da yok” dedi.

Memur zammı Resmî Gazete’de

Sendikalar kararı imzalamadı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun memur maaşları ve memur emeklisi aylıklarına 2026 ve 2027’de yapılacak zamma ilişkin kararı Resmî Gazete’de yayınlandı. Memur-Sen’in iki, Türkiye Kamu-Sen’in bir üyesi ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdinç Yazıcı hakem kurulu kararını imzalamadı. Kurul, memur maaşları ve memur emeklisi aylıklarına 2026’nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027’nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılmasını kararlaştırdı. Kurul, yalnızca 2027’nin ilk 6 ayında yapılacak zammı hükümetin teklifinin 1 puan üzerine çıkardı.

