AYET: Gelmesi muhakkak olan ölüm sana erişinceye kadar Rabbine kulluk et. Hicr Suresi: 99 HADİS: Namaz mü’minin nurudur. Camiü’s-Sağir, No: 2535

