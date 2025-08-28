Microsoft’a protesto: Soykırıma ortak olmayın!

28 Ağustos 2025, Perşembe
MIcrosoft CEO’su Satya Nadella ve Başkanı Brad Smith’in evlerinin önünde büyük bir protesto düzenlendi. Protestocular, her iki yöneticinin de soykırıma ve apartheid’e olan desteklerini kınayarak, “Satya! Brad! Gizlenemezsiniz! Sizi soykırımla suçlarız” şeklinde sloganlar attı.
Protestolar, Filistinlilerin sürekli olarak yerinden edilmesi ve zorla aç bırakılmasına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi. Microsoft’un İsrail ile olan sözleşmeleri ve ortaklıkları, şirketin bu durumlardan kâr elde etmesine sebep olduğu iddia ediliyor. Protestocular, Nadella ve Smith’in lüks yaşamlarını sürdürürken, Filistinlilerin kanı üzerinden kazanç sağladıklarını vurguladı. Protestocuların talepleri arasında, Microsoft’un İsrail ile olan bağlantılarını kesmesi, soykırım ve zorla aç bırakmaya son vermesi, Filistinlilere tazminat ödemesi ve vicdan sahibi işçileri baskı altına alma uygulamalarına son vermesi yer aldı.
