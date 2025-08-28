Microsoft’a protesto: Soykırıma ortak olmayın!

MIcrosoft CEO’su Satya Nadella ve Başkanı Brad Smith’in evlerinin önünde büyük bir protesto düzenlendi. Protestocular, her iki yöneticinin de soykırıma ve apartheid’e olan desteklerini kınayarak, “Satya! Brad! Gizlenemezsiniz! Sizi soykırımla suçlarız” şeklinde sloganlar attı.

