Avrupa silâhlanıyor

Avrupa’daki silâh fabrikaları, Ukrayna savaşı öncesine kıyasla üç kat daha hızlı büyüyor. Financial Times’ın (FT) 37 şirkete ait 150 tesisi kapsayan binden fazla uydu görüntüsüne dayanarak yaptığı analize göre, mühimmat ve füze üretimi tesislerinin yaklaşık üçte birinde genişleme ve yeni inşaat çalışmaları yapılıyor.

Fabrikaların 2020-2021’de kapladığı alanın 790 bin metrekare olduğu, bunun 2024-2025’te 2,8 milyon metrekareye yükseldiği belirtiliyor. Tesis alanını en çok genişleten, Alman savunma devi Rheinmetall’le Macaristan devletine ait savunma şirketi N7 Holding’in ortak projesi oldu. Proje kapsamında Macaristan’ın batısındaki Varpalota’da mühimmat ve patlayıcılar için devasa bir üretim tesisi inşa edildi. Independent Türkçe’nin haberine göre, düşünce kuruluşu Asya Pasifik Forumu’ndan William Alberque, “Bunlar, orta ve uzun vadede savunma sanayisini dönüştürecek derin ve yapısal değişiklikler” diyor. Haber Merkezi Haber Merkezi

