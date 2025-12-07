Kamu kuruluşları borç batağında

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 Kamu İşletmeleri Raporu’nu Kasım 2025’te açıkladı. Kamu sermayesiyle kurulan ve kritik önemi bulunan BOTAŞ, EÜAŞ, TCDD, TCDD Taşımacılık ve TTK’nin toplam zararının 130 milyar TL’yi aştığı belirlendi.

Şehir hastaneleri için bütçe yetmiyor

Şehir hastaneleri bütçeyi rehin almış 2017 yılında Türkiye Varlık Fonu’na devredilen BOTAŞ’ın malî yapısı, devrin ardından altüst oldu. 2018 yılı itibarıyla düzenli olarak zarar açıklayan kurumun dönem zararı, 2024 yılının sonunda 44 milyar 960 milyon TL’ye kadar tırmandı. TCDD’nin zararında da benzer bir artış kaydedildi. Kurumun, 2022 yılında 2,5 milyar TL, 2023 yılında 2,8 milyar TL olan zararı, 2024’ün sonunda çarpıcı artışla 25 milyar TL olarak kayıtlara geçti. BirGün’ün haberine göre, 2023 yılında 13,7 milyar TL kâr açıklayan EÜAŞ’ın 2024 yılını 12 milyar 391 milyon TL’lik zarar ile kapattığı belirtildi. Haber Merkezi

