"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ARALIK 2025 PAZAR - YIL: 56

Avustralya, Ahmed El Ahmed'i konuşuyor - Medya, Ahmed'i "kahraman" ilan etti

14 Aralık 2025, Pazar 20:48
Avustralya basını, New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentinde plajda düzenlenen ve 11 kişinin öldüğü silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan kişinin Ahmed el Ahmed isimli şahıs olduğunu duyurdu.

Avustralya-Sydney'deki silahlı saldırıda 11 kişi öldü, 2'si polis 29 kişi yaralandı- Dünyadan ilk açıklamalar

News.com.au internet sitesinin haberine göre, Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda düzenlenen silahlı saldırıda, bir kişinin saldırganlardan birini koşarak arkadan yakaladığı ve elindeki av tüfeğini alarak etkisiz hale getirdiği anlar kameralara yansıdı.

İki saldırgandan birinin üstüne atlayarak silahını elinden alan ve çok sayıda kişinin hayatını kurtarılmasına vesile olan kişinin, Ahmed el Ahmed adlı bir manav olduğu belirtildi.

43 yaşındaki Ahmed'in saldırı sırasında biri kolundan, diğeri elinden olmak üzere iki yerinden vurulduğu ve tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

İki çocuk babası Ahmed'in silahlarla ilgili hiçbir deneyiminin olmadığı aktarıldı.

Ahmed'in kuzeni Mustafa, hastanede 7News'e yaptığı açıklamada, kuzeninin bu gece ameliyata alınacağını söyledi.

Ahmed'in sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Mustafa, kuzeni için "Umarız o iyi olur, o bir kahraman." ifadesini kullandı.

Mustafa, kuzeniyle henüz konuşamadığını, onu görmek için beklediğini ve doktorların birkaç saat içinde görüşmeye izin vermesinin beklendiğini söyledi.

Avustralya basını, Ahmed'den "kahraman" olarak bahsediyor

Avustralya basınında ve kamuoyunda, Ahmed'in saldırıya müdahale anları gündem olurken, söz konusu anlara ilişkin görüntü sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılıyor.

Avustralyalılar, Ahmed'in müdahalesinden "kahramanca bir hareket" olarak bahsediyor.

NSW Başbakanı Chris Minns, Ahmed'in saldırgana müdahalesini "hayatında gördüğü en inanılmaz sahne" olarak nitelendirdi.

Minns, "O adam gerçek bir kahraman ve onun cesareti vesilesiyle bu gece hayatta olan birçok insan olduğuna hiç şüphem yok." dedi.

Sydney Morning Herald gazetesi ise Ahmed'den, "çok sayıda kişinin hayatını kurtaran kahraman" olarak bahsetti.

Avustralya Yayın Kuruluşu (ABC), "Bondi Plajı'ndaki saldırganlardan biri, bir kişi tarafından arkadan etkisiz hale getirilerek silahı elinden alındı." ifadesini kullandı.

Avustralya'daki silahlı saldırı

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 11 kişi ölmüş, 2'si polis 29 kişi yaralanmıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğü açıklanırken, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, düzenlediği basın toplantısında saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

Avustralya'da Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

AA

Okunma Sayısı: 232
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'ye yeni sınırlar dayatılmasını kesinlikle reddediyoruz

    Zelenskiy: Rusya savaşı uzatıyor

    Çin'de yapay zeka endüstrisi 170 milyar doları aşacak

    Avustralya, Ahmed El Ahmed'i konuşuyor - Medya, Ahmed'i "kahraman" ilan etti

    Avustralya-Sydney'deki silahlı saldırıda 11 kişi öldü, 2'si polis 29 kişi yaralandı- Dünyadan ilk açıklamalar

    Filistin'den ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne tepki: İşgalcilere hiç kimse meşruiyet tanıyamaz!

    İsrail, ateşkesi her gün ihlal ediyor!

    ABD-Brown Üniversitesinde silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Trump: Şüpheli gözaltında

    Guterres, Sudan'daki saldırıyı şiddetle kınadı

    Hindistan'daki hava kirliliği "şiddetli" seviyeye ulaştı

    142. Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında 3 puan kimin olacak?

    'Transatlantik ilişkilerde temel bir değişime hazırlıklı olalım'

    Dışişleri Bakanlığı: Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınıyoruz

    Kamboçya, Tayland ile tüm sınır geçişlerini askıya aldı

    Suriye'de bir DEAŞ militanı, 2 ABD askerini ve 1 ABD vatandaşını öldürdü

    İsrail, tüm uyarılara rağmen Harem-i İbrahim Camisi'ni sık sık kapatıyor

    Galatasaray, Antalyaspor’u farklı mağlup etti

    Suriye’nin güneyinde İsrail'in ihlalleri devam ediyor

    İngiltere'de evsizlerin sayısı 382 bini geçti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Transatlantik ilişkilerde temel bir değişime hazırlıklı olalım'
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Dışişleri Bakanlığı: Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınıyoruz
    Genel

    142. Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında 3 puan kimin olacak?
    Genel

    Guterres, Sudan'daki saldırıyı şiddetle kınadı
    Genel

    Filistin'den ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne tepki: İşgalcilere hiç kimse meşruiyet tanıyamaz!
    Genel

    ABD-Brown Üniversitesinde silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Trump: Şüpheli gözaltında
    Genel

    Hindistan'daki hava kirliliği "şiddetli" seviyeye ulaştı
    Genel

    İsrail, ateşkesi her gün ihlal ediyor!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.