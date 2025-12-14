New York Times’tan ürkütücü ‘deprem’ analizi

ABD basınından The New York Times; olası büyük İstanbul depremini gündemine alan bir analiz yayınladı. Haberde, “yakın tarihin en kötü insanî felaketlerinden birinin gerçekleşebileceği” uyarısı yapıldı.

Volkanoloji uzmanı Dr. Robin George Andrews’ün kaleme aldığı analizde, Marmara Denizi’nden geçen fay hatlarında son dönemde görülen hareketliliğin büyük bir depreme yol açabileceği belirtiliyor. Haberde, hakemli dergi Science’ta perşembe günü yayımlanan araştırmaya da gönderme yapılıyor. Çalışmada, güçlü depremlerin Ana Marmara Fayı hattı diye adlandırılan kilitli bir bölüme doğru ilerlediğine dikkat çekiliyor. Bunun da yaklaşık 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul’da 7,0 veya daha üzeri büyüklükte bir depreme yol açabileceği öngörüsü paylaşılıyor. Haber Merkezi

